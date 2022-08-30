До закрытия летнего трансферного окна в Европе остаются считанные дни. «Челси» в настоящий момент сосредоточен на усилении линии нападения. Как сообщает The Secret Scout, лондонцы хотят успеть заполучить игрока, за счёт подписания которого команда смогла бы забивать больше голов. По данным источника, «Челси» хочет привести в клуб Уилфрида Заха из «Кристал Пэлас» или Неймара из «ПСЖ».

Что касается звёздного бразильца, то в последнее время у него явно имеются проблемы в отношениях с Килианом Мбаппе в «ПСЖ». Сложно сказать, сможет ли этот факт подтолкнуть Неймара в смене клубной прописки и переезду в Премьер-лигу Англии.