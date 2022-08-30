​«Манчестер Сити» покупает центрального защитника

«Манчестер Сити» близок к покупке центрального защитника Мануэля Аканджи, ныне выступающего за дортмундскую «Боруссию». Как сообщает The Athletic, за 27-летнего швейцарца «горожане» заплатят 17,5 миллиона евро. Английский топ-клуб воспользовался тем фактом, что действующий контракт связывает Аканджи с «Боруссией» только до экватора следующего года.

За дортмундскую «Боруссию» Мануэль Аканджи играет с января 2018 года после перехода из швейцарского «Базеля». За это время защитник провёл за «шмелей» 158 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал два голевых паса.