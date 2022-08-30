​«Манчестер Юнайтед» признал поражение в гонке за де Йонгом

«Манчестер Юнайтед» поддержал Эрика тен Хага, выделив ему на старте работы в клубе больше средств на усиление состава, чем любому другому тренеру. Впрочем, «красным дьяволам» не удалось подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, с которым очень хотел снова поработать тен Хаг. Как сообщает на своих страницах портал Goal.com, «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна арендует голкипера Мартина Дубравку, и на этом летняя кампания клуба завершится.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может снова попытаться подписать Френки де Йонга в будущих трансферных окнах.