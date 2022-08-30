Криштиану Роналду ищет возможности для ухода из «Манчестер Юнайтед», не желая проводить сезон без матчей Лиги чемпионов. В последние дни летнего трансферного окна португалец может оказаться в «Наполи». Агент Жорже Мендеш продолжает вести переговоры с итальянским клубом, о чём рассказывают Il Corriere dello Sport и Tuttosport.

Камнем преткновения является высокая заработная плата Криштиану Роналду. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет взять 37-летнего форварда в аренду, при которой заработную плату игроку будет продолжать выплачивать «Манчестер Юнайтед».

При этом ранее близкий к Роналду журналист сообщил, что португалец решил не переходить в «Наполи».