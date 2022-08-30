​Бельерин продолжит карьеру в «Барселоне»

В сезоне 2021/2022 Эктор Бельерин выступал за «Бетис» на правах аренды. Летом защитник вернулся в «Арсенал», но Микель Артета на него не рассчитывает. Слухи связывали Бельерина с тем же «Бетисом» и с «Барселоной». Согласно данным журналиста Херарда Ромеро, 27-летний футболист отправится на «Камп Ноу». Сообщается, что каталонцы подпишут Бельерина бесплатно, то есть прежде игрок расторгнет контракт с «Арсеналом».

В своё время Эктор Бельерин занимался в академии «Барселоны», откуда он перебрался в академию «Арсенала» в 2011 году.

Добавим, что специалисты из transfermarkt оценивают Эктора Бельерина в 20 миллионов евро.