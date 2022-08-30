«Арсенал» может купить ещё одного полузащитника из-за травмы Эльнени

Лондонский «Арсенал» до закрытия трансферного окна может обзавестись новым полузащитником. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, в клубе задумались над покупкой нового хавбека из-за травм Мохамеда Эльнени и Томаса Парти.

О конкретных именах в шорт-листе «Арсенала» пока не сообщается. Наиболее вероятным вариантом является Юри Тилеманс, которого всё лето связывали с переездом на «Эмирейтс». Тем не менее, «Лестер» не намерен отпускать бельгийца даже не смотря на то, что у него остался всего год по контракту. Скорее всего, «Арсенал» возьмёт Юри через год на правах свободного агента.