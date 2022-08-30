Хадсон-Одои назвал свои цели в «Байере»

Вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои, который в ближайшее время пополнит ряды леверкузенского «Байера», высказался насчет нового этапа своей карьеры.

«Очень рад этому переходу. Надеюсь, что проведу здесь замечательное время. Хочу выиграть с командой трофей и добраться как можно дальше в Лиге чемпионов», - приводит слова английского футболиста Bild.

Каллум присоединится к леверкузенскому коллективу на правах годичной аренды.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги атакующий полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в 15 встречах.