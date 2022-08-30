«Тоттенхэм» хочет подписать для Конте нападающего «Атлетико»

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере атакующего полузащитника Янника Карраско, выступающего в испанском чемпионате за мадридский «Атлетико».

По сообщениям журналистов The Telegraph, английский клуб вступил в переговоры по игроку, в услугах которого лично заинтересован наставник команды Антонио Конте. При этом в Мадриде не планируют расставаться с бельгийцем. «Матрасники» могут передумать, если за него предложат 60 миллионов евро, но «Тоттенхэм» не готов к таким тратам.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Карраско провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.