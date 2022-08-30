Артета хочет видеть в «Арсенале» 19-летнего игрока «Вильярреала»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала» Йереми Пино, сообщает журналист Дин Джонс.

По информации источника, в услугах 19-летнего испанца заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что «жёлтая субмарина» рассчитывает заработать на продаже талантливого игрока минимум 50 миллионов евро.

Действующий контракт Пино с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 40 миллионов евро.

Всего в составе первой команды испанского клуба нападающий провёл 80 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач.