Антони прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Форвард амстердамского «Аякса» Антони прошел медицинский осмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил посредством своих социальных сетей журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что до конца сегодняшнего дня с футболистом будет подписан пятилетний контракт.

По предварительной информации, переход Антони обойдется руководству английского гранда в 100 миллионов евро.

Бразильский нападающий перешел в «Аякс» из «Сан-Паулу» в 2020 году. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в трех поединках за амстердамский коллектив, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.