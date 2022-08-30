ПСВ близок к покупке полузащитника «Астон Виллы»

Голландский хавбек Анвар Эль-Гази может покинуть бирмингемскую «Астон Виллу» до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщается на страницах De Telegraph.

Согласно сведениям источника, 27-летний футболист близок к возвращению на родину. Экс-игрок амстердамского «Аякса» договаривается о переходе в ПСВ Эйндховен. Голландский клуб уже согласовал с «Астон Виллой» трансфер Анвара за 2,5 миллиона евро. Теперь ПСВ осталось договориться с Эль-Гази об условиях личного контракта.

Полузащитник выступает за бирмингемский коллектив с 2018 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он на поле не появлялся.