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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мёрфи оценил шансы Холанна побить рекорд Салаха

 
30 Августа 2022 • 09:59 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи поделился мнением о перспективах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в Английской премьер-лиге.

«Если Эрлинг не получит травму, то забьет много мячей. У меня нет в этом сомнений. Однако я не верю, что у него получится побить рекорд Мохамеда Салаха по голам за сезон. Не думаю, что он сможет забить 32 гола.

Будет отрезок времени, который Холанн проведет вне игры. Его история травм не впечатляет. Он еще не отыграл ни одного полного сезона. Поэтому здесь нечего обсуждать», - цитирует Мёрфи Talksport.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний норвежец забил шесть голов в четырех матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дэнни Мерфи Мохамед Салах Эрлинг Холанн
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