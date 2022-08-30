Виллиан сегодня официально оформит возвращение в АПЛ

Бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала» Виллиан сегодня должен вернуться в Английскую премьер-лигу, подписав контракт с «Фулхэмом». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразилец в ближайшее время пройдёт медосмотр, после чего поставит подпись под соглашением с «дачниками».

Ранее Виллиан разорвал свой контракт с «Коринтиансом» и стал свободным агентом. Футболист захотел уехать из Бразилии из-за постоянных угроз, которые получал от болельщиков из-за плохой игры.

Виллиан является двукратным победителем АПЛ в составе лондонского «Челси». Бразилец также брал с клубом Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.