Фердинанд оценил перспективы Антони в «МЮ»

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о грядущем переходе бразильского форварда «Аякса» Антони в стан «красных дьяволов».

«Антони сразу же попадет под серьезное давление из-за большой суммы трансфера. Он переходит в новый клуб, новый чемпионат. Это может сыграть свою роль. Я считаю, что Антони еще не полностью готовый игрок для «МЮ». Ему лишь 22 года, поэтому эти деньги, скорее, платятся за потенциал. Не жду от него града голов в первых же матчах, ему понадобится время на адаптацию», - передает слова Рио таблоид Daily Mail.

Ранее сообщалось, что за трансфер Антони «МЮ» заплатит порядка 100 миллионов евро.