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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард может быть уволен из «Астон Виллы»

 
30 Августа 2022 • 08:53 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
1 1.45 X 4.50 2 7.00
31.08 21:30

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард разочаровал руководство клуба неудачным стартом в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. По информации Football Insider, «львы» задумываются над увольнением 42-летнего специалиста.

На место Джеррарда боссы «Астон Виллы» планируют пригласить Грэма Поттера, ныне занимающего пост главного тренера «Брайтона».

Бирмингемский коллектив не лучшим образом стартовал в чемпионате Англии, набрав всего три балла после четырех туров. В данный момент подопечные Джеррарда занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре «львы» сыграют против лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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АРСЕНАЛ АСТОН ВИЛЛА
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30.08  21:30 Фулхэм ... Брайтон 3.30 3.35 2.25
30.08  21:30 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.08 3.45 3.55
30.08  21:45 Саутгемптон ... Челси 5.70 4.20 1.58
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