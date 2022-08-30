Джеррард может быть уволен из «Астон Виллы»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард разочаровал руководство клуба неудачным стартом в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. По информации Football Insider, «львы» задумываются над увольнением 42-летнего специалиста.

На место Джеррарда боссы «Астон Виллы» планируют пригласить Грэма Поттера, ныне занимающего пост главного тренера «Брайтона».

Бирмингемский коллектив не лучшим образом стартовал в чемпионате Англии, набрав всего три балла после четырех туров. В данный момент подопечные Джеррарда занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре «львы» сыграют против лондонского «Арсенала».