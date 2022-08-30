Названа трансферная цель «Ливерпуля» с ценником 50 миллионов евро

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо является трансферной целью руководства «Ливерпуля». Как стало известно журналистам таблоида The Sun, мерсисайдцы готовы выделить внушительную сумму на покупку 20-летнего эквадорского футболиста.

По сведениям источника, вице чемпион Премьер-лиги намерен предложить «чайкам» 42 миллиона фунтов (~50 миллионов евро) за трансфер Кайседо. Ранее заинтересованность в услугах полузащитника проявлял «Манчестер Юнайтед».

В новом сезоне Английской премьер-лиги эквадорец провел четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. Его трудовое соглашение с «Брайтоном» рассчитано до середины 2025 года.