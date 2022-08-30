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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ нацелились на футболиста «Челси»

 
30 Августа 2022 • 08:06 Комментировать

Французский хавбек «Челси» Тьемуэ Бакайоко, ныне выступающий на правах аренды за «Милан», попал в сферу интересов двух представителей Английской премьер-лиги. Как стало известно журналистам Calciomercato, побороться за игрока намерены «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».

Кроме того, заинтересованность в подписании Тьемуэ проявляет «Монца». В свою очередь «Милан» готов расстаться с Бакайоко, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Полузащитник перешел в «Челси» из «Марселя» за 47 миллионов евро, однако не смог закрепиться в составе «пенсионеров». В связи с этим он был отправлен в «Милан» для получения игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Ноттингем Форест Трансферы футбола - лето 2022 Тьемуэ Бакайоко
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