Антони прилетел в Англию для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Лидер атакующей линии амстердамского «Аякса» Антони прилетел на Туманный Альбион для завершения перехода в «Манчестер Юнайтед». Такой информацией посредством социальных сетей поделился инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время бразильский футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с «красными дьяволами». Сумма потенциальной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

С Антони будет подписан долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года.

Нападающий пополнил ряды «Аякса» в 2020 году, перейдя из бразильского «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне форвард забил два гола и сделал два ассиста в трех матчах.