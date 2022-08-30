Итальянский топ-клуб заинтересован в трансфере Роналду - ведутся переговоры

Футбольный агент Жорже Мендеш провел очередной этап переговоров с руководством «Наполи» о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду, об этом сообщается на страницах Manchester Evening News.

Неаполитанский клуб намерен подписать 37-летнюю звезду на постоянной основе, но не откажется и от аренды, если не получится оформить переход до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть свой нынешний клуб - «Манчестер Юнайтед» - из-за невыхода команды в Лигу чемпионов. Контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года.

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