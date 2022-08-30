«ПСЖ» нацелился на звезду сборной Франции и АПЛ

Владельцы «ПСЖ» собираются переманить в команду очередного звездного футболиста. На этот раз парижский топ-клуб положил глаз на опорного полузащитника сборной Франции и лондонского «Челси» Нголо Канте.

Как информирует The Times, французский гранд нацелился на игрока после того, как наставник «пенсионеров» Томас Тухель неоднозначно высказался о будущем Нголо на «Стэмфорд Бридж».

Срок действующего трудового договора Канте с лондонцами рассчитан до середины 2023 года. Таким образом, уже в январе полузащитник может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

За «Челси» француз выступает с 2016 года.