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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ предлагал 30 миллионов евро за футболиста «Шахтёра»

 
30 Августа 2022 • 06:46 Комментировать

«Шахтёр» получил предложение по талантливому украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику от представителя Английской премьер-лиги. Речь идет об «Эвертоне».

Как информирует в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован «Эвертон». Мерсисайдцы был готовы приобрести украинца за 30 миллионов евро, однако получили отказ.

Еще одним претендентом на Мудрика является лондонский «Арсенал», но «канониры» пока не делали решительных шагов по этому трансферу.

Ранее сообщалось, что «горняки» рассчитывают выручить с продажи своего таланта не менее 35 миллионов евро.

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Эвертон Шахтёр Донецк Трансферы футбола - лето 2022 Михаил Мудрик
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