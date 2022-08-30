Конте и Тухеля заставили написать письма в Футбольную Ассоциацию

После стычки Антонио Конте и Томаса Тухеля в матче второго тура английской Премьер-лиги обоих хулиганов попробовала призвать к спокойствию Футбольная ассоциация Англии, которая потребовала от обоих написания писем, в которых каждый из них изложил свою точку зрения по поводу произошедшего.

Конте пояснил, что после матча он хотел скорее поговорить с игроками команды, и не придал особого значения рукопожатию Тухеля - дескать, хотелось поскорее пожать ему руку и пойти дальше. Но Тухель не захотел отпускать его руку, что вывело Конте из себя, однако он считает, что в целом отреагировал очень спокойно, подчеркнув, что если бы взорвался, «все было бы куда хуже».

В свою очередь Тухель в своем письме был подчеркнуто уважителен к Конте - в тексте письма везде упоминал его как «синьор Конте». Оказалось, что Тухеля возмутило то, что Конте не посмотрел ему в глаза, когда Томас протянул ему руку для рукопожатия. Именно поэтому Тухель попытался затянуть рукопожатие и упрекнул Конте в том, что тот отводит взляд. Это и спровоцировало вспышку.