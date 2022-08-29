Конте рассказал, когда «Тоттенхэм» может стать реальным претендентом на победу в АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил, что ему и его команде нужно еще, как минимум, два трансферных окна, чтобы стать реальным претендентом на победу в чемпионате Англии.

«Если брать во внимание прошлый сезон, то можно увидеть, что сейчас наш состав выглядит более полным. Но чтобы стать наравне с другими ТОП-клубами, нам нужно не только время и терпение, но и трансферные окна. Причем, как минимум два, чтобы достичь того же уровня», - отметил специалист.

Также Конте заявил, что плотно работает с теми футболистами, которые пришли в команду летом. «Я думаю, что мой выбор в их пользу был правильным, учитывая тот факт, каких результатов мы добились в первых четырех турах. Сейчас наступает период, когда мы сможем понять, действительно ли мы полностью укомплектованы, и сможем ли добиться тех результатов, которые наметили для себя в нынешнем сезоне», - отметил главный тренер «Тоттенхэма».