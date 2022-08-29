Полузащитник Росс Баркли обрёл статус свободного агента. «Челси» посредством своего официального сайта объявил об уходе игрока – контракт между Баркли и лондонским клубом был расторгнут по согласию сторон.

Всего за «Челси» Росс Баркли провёл ровно 100 официальных матчей. Полузащитник записал на свой счёт 12 голов и 11 результативных передач на партнёров.

У 28-летнего Росса Баркли не должно возникнуть больших проблем с поиском нового места работы в последние дни трансферного окна. Слухи связывают хавбека с целым рядом английских клубов, хотя клубы эти несопоставимы с «Челси» по уровню.