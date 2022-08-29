Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» объявил об уходе Баркли официально

 
29 Августа 2022 • 17:23 Комментировать

Полузащитник Росс Баркли обрёл статус свободного агента. «Челси» посредством своего официального сайта объявил об уходе игрока – контракт между Баркли и лондонским клубом был расторгнут по согласию сторон.

Всего за «Челси» Росс Баркли провёл ровно 100 официальных матчей. Полузащитник записал на свой счёт 12 голов и 11 результативных передач на партнёров.

У 28-летнего Росса Баркли не должно возникнуть больших проблем с поиском нового места работы в последние дни трансферного окна. Слухи связывают хавбека с целым рядом английских клубов, хотя клубы эти несопоставимы с «Челси» по уровню.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Росс Баркли Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
18:45 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал, когда «Тоттенхэм» может стать реальным претендентом на победу в АПЛ
17:23 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил об уходе Баркли официально
17:13 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Если бы Гордон попробовал устроить бойкот, то узнал бы меня с другой стороны»
16:56 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» договорился по трансферу Калайджича
16:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили не считает Захаряна предателем
16:22 · Англия. Премьер-лига
Оуэн высказался о крупной победе «Ливерпуля» над «Борнмутом»
16:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони более 100 миллионов евро
15:46 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о Кулибали: «Он важнейший игрок для нас»
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен Кроос
15:19 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг и Депай отправились в Лондон на свадьбу ван де Бека
15:17 · Россия. Премьер-лига
Английский комментатор не верит в то, что Захарян будет играть в «Челси»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Виейра – о трансфере Галлахера: «Он игрок «Челси»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои вылетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг вылетел в Лондон, игрок интересен «Челси»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Депутат Терюшков – о трансфере Захаряна в «Челси»: «Ехать и выступать в Англию – предательство»
Все новости
Рекомендуем