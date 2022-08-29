В последние дни трансферного окна Криштиану Роналду может второй раз в карьере покинуть «Манчестер Юнайтед». Испанский журналист Эду Агирре, который является достаточно близким другом португальца, раскрыл важную новость о будущем форварда. В эфире El Chiringuito Агирре сказал, что Роналду решил не переходить в «Наполи».

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Криштиану Роналду дал согласие на переход в неаполитанский клуб.

О степени осведомлённости Эду Агирре может говорить тот факт, что журналист часто приезжал в гости к Роналду, даже когда он выступал в Италии за «Ювентус».