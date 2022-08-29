Оуэн высказался о крупной победе «Ливерпуля» над «Борнмутом»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн в интервью Liverpool Echo заявил, что предполагал крупную победу своей бывшей команды в матче четвертого тура АПЛ. Напомним, на «Энфилде» «красные» в пух и прах разбили новичка сезона – «Борнмут» со счетом 9:0.

Когда подопечные Юргена Клоппа забили свои первые гола, Оуэн уже тогда знал, что пощады «вишенкам» не видать, и от разгромного поражения им будет не уйти.

«Определенные команды, когда они выигрывают в несколько голов, думают, что теперь могут расслабиться. Но когда у тебя есть такие игроки, как Мо Салах, который к тому моменту еще не забил и не забил в матче вообще, ты знаешь, что они продолжат оказывать давление. Они были голодны до голов, а потому и играли так агрессивно. Я просто знал, что счет будет крупным», - заявил Оуэн.