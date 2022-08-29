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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лизаразю: «Роль запасного губительно сказывается на Роналду»

 
29 Августа 2022 • 11:54 Комментировать (1)

Известный в прошлом французский защитник Биксант Лизаразю высказался относительно нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану нельзя находиться в такой ситуации длительный период времени, ведь скоро стартует чемпионат мира. Роналду должен набрать хорошую форму к мундиалю. То, что он просиживает в запасе «Юнайтед», губительно сказывается на нем», - передает слова Биксанта Lequipe.

В последних матчах «красных дьяволов» 37-летний португалец выходил на замену во втором тайме. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Криштиану провел четыре поединка и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Биксант Лизаразю
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 12:20
Для него - да, а для команды - нет .. А что важнее : его эго или МЮ?... Биксант, ты явно не Дик Сэнд... Хе...
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