Лизаразю: «Роль запасного губительно сказывается на Роналду»

Известный в прошлом французский защитник Биксант Лизаразю высказался относительно нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану нельзя находиться в такой ситуации длительный период времени, ведь скоро стартует чемпионат мира. Роналду должен набрать хорошую форму к мундиалю. То, что он просиживает в запасе «Юнайтед», губительно сказывается на нем», - передает слова Биксанта Lequipe.

В последних матчах «красных дьяволов» 37-летний португалец выходил на замену во втором тайме. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Криштиану провел четыре поединка и не отметился голевыми действиями.