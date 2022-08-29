Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» согласовал трансферы двух футболистов

 
29 Августа 2022 • 10:48 Комментировать

Лондонский «Челси» в ближайшее время оформит два трансфера, об этом сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо. «Пенсионеры» отправят своих игроков в аренду.

В чемпионат Германии переедет хавбек Каллум Хадсон-Одои, которого подпишет леверкузенский «Байер». Вторым футболистом, который покинет «Стэмфорд Бридж», станет защитник Итан Ампаду. Он переезжает на Апеннины, где будет выступать в составе «Специи».

Подопечные Томаса Тухеля набрали семь баллов в четырех турах Английской премьер-лиги и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке «пенсионеры» встретятся с «Саутгемптоном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои Итан Ампаду Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл приоритетный вариант на позицию полузащитника, возможная сумма трансфера – 30 миллионов евро
11:05 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Стиль игры Стерлинга очень подходит «Челси»
11:03 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Не думаю, что Ришарлисон хотел проявить неуважение»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг хочет высокую зарплату в «Челси», но клуб готов предложить лишь бонусы за результативность
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансферы двух футболистов
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» всё ещё хочет заполучить Нету, но ситуация сложная
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» на этой неделе сделает новое предложение по Калайджичу
10:35 · Англия. Премьер-лига
Фофана пройдёт медосмотр в США, чтобы владельцы «Челси» проверили его прошлогоднюю травму
10:34 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти отреагировал на трансфер Осимхена в «МЮ» за 100 млн евро
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл альтернативу Паредесу в АПЛ 1
10:27 · Англия. Премьер-лига
Следующим трансфером «МЮ» наверняка станет Дубравка
10:22 · Англия. Премьер-лига
Гордон вряд ли перейдёт в «Челси»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Клуб из Лондона готов купить футболиста «ПСЖ»
10:09 · Англия. Премьер-лига
Гранды АПЛ отказались покупать де Йонга
09:39 · Англия. Премьер-лига
Аренда Хадсона-Одои в «Байер» могла сорваться, но немцы согласились на условия «Челси»
Все новости
Рекомендуем