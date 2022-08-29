«Челси» согласовал трансферы двух футболистов

Лондонский «Челси» в ближайшее время оформит два трансфера, об этом сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо. «Пенсионеры» отправят своих игроков в аренду.

В чемпионат Германии переедет хавбек Каллум Хадсон-Одои, которого подпишет леверкузенский «Байер». Вторым футболистом, который покинет «Стэмфорд Бридж», станет защитник Итан Ампаду. Он переезжает на Апеннины, где будет выступать в составе «Специи».

Подопечные Томаса Тухеля набрали семь баллов в четырех турах Английской премьер-лиги и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке «пенсионеры» встретятся с «Саутгемптоном».