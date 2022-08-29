Спаллетти отреагировал на трансфер Осимхена в «МЮ» за 100 млн евро

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался насчет новости о потенциальной продаже нападающего Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед».

«Лично у меня нет времени заниматься этим. Пусть клуб решает трансферные вопросы. 100 миллионов за Осимхена? Если предлагают такие деньги, очень непросто отказать», - передает слова итальянского тренера DAZN.

Ранее появилась информация, что «МЮ» купит Осимхена за 100 миллионов евро, а в обратном направлении отправится португалец Криштиану Роналду.

В текущем розыгрыше Серии А 23-летний нигериец провел три поединка, записав на вой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.