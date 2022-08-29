«Ювентус» нашёл альтернативу Паредесу в АПЛ

Бразильский хавбек Дуглас Луис, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», может сменить Туманный Альбион на Апеннины. По сообщениям журналистов Sky Sports Italia, в трансфере 24-летнего игрока заинтересован туринский «Ювентус».

В ближайшие дни «старая синьора» сделает предложение «вилланам» по трансферу футболиста. «Юве» рассматривает кандидатуру Луиса в качестве альтернативы аргентинцу Леандро Паредесу. Дуглас будет куплен, если итальянцам так и не удастся подписать игрока «ПСЖ».

В текущем сезоне АПЛ Луис провел четыре матча и отметился забитым мячом. Его рыночный ценник равняется 38 миллиона евро.