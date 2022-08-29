Клуб из Лондона готов купить футболиста «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава, который не имеет игровой практики в нынешней команде, близок к смене клубной прописки в последние дни летнего трансферного окна. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, новый местом работы 29-летнего исполнителя станет лондонский «Фулхэм».

Представитель Английской премьер-лиги всерьез заинтересован в трансфере Кюрзава. «Дачники» готовы оформить полноценный переход игрока. В настоящий момент стороны обсуждают сумму компенсации.

Защитник выступает за парижский гранд с августа 2015 года. Его действующий трудовой договор рассчитан до середины 2024 года. Рыночная стоимость Левина оценивается в пять миллионов евро.