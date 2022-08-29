Гранды АПЛ отказались покупать де Йонга

Вероятнее всего, голландский полузащитник Френки де Йонг останется в каталонской «Барселоне» минимум до зимнего трансферного окна.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Бен Джейкобс, «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» так и не смогли договориться с «сине-гранатовыми» и решили завершить переговорный процесс.

Ранее также сообщалось, что подписать хавбека хочет «Ливерпуль». Однако, по сведениям источника, мерсисайдцы не заинтересованы в покупке де Йонга.

Таким образом, голландец остается на «Камп Ноу». К тому же на днях стало известно, что Френки согласился на новые условия сотрудничества с «Барселоной».