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Мендеш упрашивает «Челси» подписать Роналду

 
29 Августа 2022 • 10:02 Комментировать (5)

Футбольный агент Жорже Мендеш продолжает заниматься поиском нового клуба для португальского нападающего Криштиану Роналду, заявившего о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Independent, представитель 37-летнего форварда вновь связался с руководством лондонского «Челси». Мендеш обсудил с «пенсионерами» возможность переезда КриРо на «Стэмфорд Бридж».

Главным препятствием трансферу является наставник «синих» Томас Тухель. Немецкий специалист не хочет работать с Криштиану и не собирается менять свою позицию.

В новом сезоне АПЛ Роналду лишился места в стартовом составе «Юнайтед». Он принял участие в четырех встречах и не отметился голевыми действиями.

«Манчестер Юнайтед» серьёзно урезал зарплату Роналду - Криштиану возмущён

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (5)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 10:37
На коленях?...
Leopoldus
29 Августа 2022 в 10:35
Тухеля аут , Почеттино или Зидана ин + Роналду.
One Live
29 Августа 2022 в 10:33
Если Тухлый против, то и не стоит дергаться!
Leopoldus
29 Августа 2022 в 10:37
Челси развалил на фиг , кроме прохода по флангу и подачи в штрафную, пенальти от Жоржиньо,голов вообще не бывает. Пусть покупают!
One Live
29 Августа 2022 в 10:38
Ну если так, то интересно будет)
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