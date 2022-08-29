Мендеш упрашивает «Челси» подписать Роналду

Футбольный агент Жорже Мендеш продолжает заниматься поиском нового клуба для португальского нападающего Криштиану Роналду, заявившего о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Independent, представитель 37-летнего форварда вновь связался с руководством лондонского «Челси». Мендеш обсудил с «пенсионерами» возможность переезда КриРо на «Стэмфорд Бридж».

Главным препятствием трансферу является наставник «синих» Томас Тухель. Немецкий специалист не хочет работать с Криштиану и не собирается менять свою позицию.

В новом сезоне АПЛ Роналду лишился места в стартовом составе «Юнайтед». Он принял участие в четырех встречах и не отметился голевыми действиями.

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