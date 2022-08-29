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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артур может перейти в клуб АПЛ, который идёт в зоне вылета

 
29 Августа 2022 • 09:31 Комментировать
Лидс
...
Эвертон
30.08 22:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, бразилец интересен «Эвертону», который готов арендовать футболиста на сезон.

Источник добавляет, что Артур всё ещё может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна. «Эвертон» находится в поисках нового полузащитника, а опытный бразилец как раз является одним из самых бюджетных и надёжных вариантов для главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что зимой Артура хотел арендовать лондонский «Арсенал», но наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заблокировал переход, так как хотел сохранить хавбека для глубины состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Артур Мело Трансферы футбола - лето 2022
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