Артур может перейти в клуб АПЛ, который идёт в зоне вылета

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, бразилец интересен «Эвертону», который готов арендовать футболиста на сезон.
Источник добавляет, что Артур всё ещё может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна. «Эвертон» находится в поисках нового полузащитника, а опытный бразилец как раз является одним из самых бюджетных и надёжных вариантов для главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Напомним, что зимой Артура хотел арендовать лондонский «Арсенал», но наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заблокировал переход, так как хотел сохранить хавбека для глубины состава.
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