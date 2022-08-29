«Манчестер Юнайтед» серьёзно урезал зарплату Роналду - Криштиану возмущён

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение сократить заработную плату 37-летнего звездного нападающего Криштиану Роналду. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Согласно данным источника, оклад португальского бомбардира уменьшен на 25 процентов. Причиной уменьшения зарплаты послужило то, что команда не смогла выйти в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. «МЮ» финишировал в Премьер-лиге лишь на шестом месте и получил путевку в Лигу Европы.

Сам же Криштиану крайне недоволен решением клуба. Он считает, что сделал все от себя зависящее в сезоне-2021/2022.

В минувшем розыгрыше АПЛ КриРо отметился 18 голами и тремя ассистами в 30 матчах.

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