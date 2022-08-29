Зинченко высказался об очередной победе «Арсенала»

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, перешедший в стан «канониров» из «Манчестер Сити» этим летом, высказался о победе своей команды над «Фулхэмом» (2:1) в рамках четвертого тура Премьер-лиги.

«До самого конца! Красавцы, парни. Как вам спалось после такого, «канониры»?», - оставил публикацию украинский защитник в своих социальных сетях.

Напомним, что Александр пропустил последний матч из-за травмы.

После четырех туров «Арсенала» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Астон Виллой».