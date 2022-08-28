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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «Тоттенхэм» играет не лучшим образом»

 
28 Августа 2022 • 23:46 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
0:2
Тоттенхэм
окончен

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не в восторге от игры своей команды, несмотря на победу.

«Шпоры» обыграли «Ноттингем Форест» со счётом 2:0 в гостевом матче Премьер-лиги, а сам Кейн оформил дубль.

«В первую очередь стоит отметить, что это важная победа, – рассказал Кейн в интервью Sky Sports. – Играть на этом стадионе довольно трудно, хозяев поля отлично поддерживают. Мы выступили не лучшим образом, и мы понимаем это, но сегодня это не помешало нам добиться результата. Мы знаем, что можем прибавить. Впереди много матчей, и важно побеждать, даже когда показываешь не лучший футбол», – заявил форвард.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ноттингем Форест Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 00:16
Лесники не последние в этом мире....
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окончен Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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