Кейн: «Тоттенхэм» играет не лучшим образом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не в восторге от игры своей команды, несмотря на победу.

«Шпоры» обыграли «Ноттингем Форест» со счётом 2:0 в гостевом матче Премьер-лиги, а сам Кейн оформил дубль.

«В первую очередь стоит отметить, что это важная победа, – рассказал Кейн в интервью Sky Sports. – Играть на этом стадионе довольно трудно, хозяев поля отлично поддерживают. Мы выступили не лучшим образом, и мы понимаем это, но сегодня это не помешало нам добиться результата. Мы знаем, что можем прибавить. Впереди много матчей, и важно побеждать, даже когда показываешь не лучший футбол», – заявил форвард.