«Тоттенхэм» – лучшая команда Англии в период с начала весны

«Тоттенхэм» стабильнее всех в Англии набирает очки под руководством Антонио Конте с начала марта.

Проведя 17 матчей за обозначенный период, «шпоры» одержали 12 побед, трижды сыграли вничью и потерпели всего два поражения. На счету «Тоттенхэма», как отмечает Opta, 39 набранных очков с начала весны – лучший показатель среди всех коллективов Премьер-лиги на том же отрезке.

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года, сумев финишировать с командой на четвёртом месте по итогам сезона 2021/22. В текущей кампании лондонцы стартовали с 10 набранных очков в четырёх матчах – более успешное начало удалось только «Арсеналу» (12 очков).