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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» – лучшая команда Англии в период с начала весны

 
28 Августа 2022 • 21:40 Комментировать
Ноттингем Форест
0:2
Тоттенхэм
окончен

«Тоттенхэм» стабильнее всех в Англии набирает очки под руководством Антонио Конте с начала марта.

Проведя 17 матчей за обозначенный период, «шпоры» одержали 12 побед, трижды сыграли вничью и потерпели всего два поражения. На счету «Тоттенхэма», как отмечает Opta, 39 набранных очков с начала весны – лучший показатель среди всех коллективов Премьер-лиги на том же отрезке.

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года, сумев финишировать с командой на четвёртом месте по итогам сезона 2021/22. В текущей кампании лондонцы стартовали с 10 набранных очков в четырёх матчах – более успешное начало удалось только «Арсеналу» (12 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Английская Премьер-лига
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окончен Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
окончен Астон Вилла 0:1 Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
окончен Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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