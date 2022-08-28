Кейн стал третьим бомбардиром в истории АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории Английской премьер-лиги.

Лидер «шпор» принёс победу своей команде в сегодняшнем матче против «Ноттингем Форест» (2:0), оформив дубль. Теперь на счету 29-летнего нападающего 187 забитых мячей в Премьер-лиге – третий показатель в истории наряду со знаменитым экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Энди Коулом. Первое место в рейтинге остаётся за Аланом Ширером (260 голов), второй – Уэйн Руни (208).

Напомним, что совсем недавно Гарри Кейн опередил по количеству голов в чемпионате Англии экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (184).