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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн стал третьим бомбардиром в истории АПЛ

 
28 Августа 2022 • 21:00 Комментировать
Ноттингем Форест
0:2
Тоттенхэм
окончен

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории Английской премьер-лиги.

Лидер «шпор» принёс победу своей команде в сегодняшнем матче против «Ноттингем Форест» (2:0), оформив дубль. Теперь на счету 29-летнего нападающего 187 забитых мячей в Премьер-лиге – третий показатель в истории наряду со знаменитым экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Энди Коулом. Первое место в рейтинге остаётся за Аланом Ширером (260 голов), второй – Уэйн Руни (208).

Напомним, что совсем недавно Гарри Кейн опередил по количеству голов в чемпионате Англии экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (184).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уэйн Руни Алан Ширер Английская Премьер-лига Энди Коул Гарри Кейн
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окончен Астон Вилла 0:1 Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
окончен Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
окончен Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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