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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дубль Кейна позволил «Тоттенхэму» одолеть «Ноттингем Форест»

 
28 Августа 2022 • 20:28 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
0:2
Тоттенхэм
окончен

Быстрый гол Гарри Кейна помог «Тоттенхэму» победить в выездном матче с «Ноттингем Форест» в четвёртом туре Премьер-лиги Англии. Форвард атаковал ворота метров с 23 и с помощью рикошета добился успеха. Спустя тайм он же заработал пенальти и не забил с 11-метровой отметки - Дин Хендерсон выручил. Точку в этой встрече поставил Кейн, замкнув без помех подачу от Ришарлисона, это его 200-й гол в чемпионате Англии.

«Шпоры» победили со счетом 2:0 и делят второе место в таблице.

Протокол игры  
Ноттингем Форест0:2Тоттенхэм
  5'Кейн Гарри (0:1)
  81'Кейн Гарри (0:2)
Хендерсон ДинУорролл Джо  58'Кук Стив  56' 75' (Фройлер Ремо ( 75') Маккена Скотт  61'Уильямс НекоТоффоло ХарриЙейтс Райан 75' (Куйяте Шейку ( 75'  84') О'Брайен Льюис  73' 75' (Авонийи Тайво ( 75') Джонсон Бреннан  85' 90' (Сарридж Сэм ( 90') Гиббс-Уайт МорганЛингард Джесси 69' (Деннис Эммануэль ( 69')
Запасные: Бьянкон ЖулианКолбэк ДжекМайтен АлександрХеннесси Уэйн
Льорис УгоСанчес ДавинсонДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон ЖуниорПеришич Иван 74' (Ришарлисон ( 74') Хёйбьерг Пьер-ЭмильБентанкур Родриго 90' (Спенс Джед ( 90') Кулушевски Деян 83' (Биссума Ив ( 83') Сон Хын Мин 74' (Сессеньон Райан ( 74') Кейн Гарри  82'
Запасные: Танганга ДжафетСарр ПапЛенгле КлеманДоэрти МэттФорстер Фрейзер
28 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ноттингем Форест Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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snk6565
28 Августа 2022 в 20:33
НФ веселая такая банда...сдаётся мне попортят нервы оч многим в этом сезоне...Хен зверюга конечно, два пенальти подряд - это сильно...но первый от Кейна, ой на его совести...
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окончен Астон Вилла 0:1 Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
окончен Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
окончен Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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