Дубль Кейна позволил «Тоттенхэму» одолеть «Ноттингем Форест»

Быстрый гол Гарри Кейна помог «Тоттенхэму» победить в выездном матче с «Ноттингем Форест» в четвёртом туре Премьер-лиги Англии. Форвард атаковал ворота метров с 23 и с помощью рикошета добился успеха. Спустя тайм он же заработал пенальти и не забил с 11-метровой отметки - Дин Хендерсон выручил. Точку в этой встрече поставил Кейн, замкнув без помех подачу от Ришарлисона, это его 200-й гол в чемпионате Англии.

«Шпоры» победили со счетом 2:0 и делят второе место в таблице.