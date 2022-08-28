Дубль Кейна позволил «Тоттенхэму» одолеть «Ноттингем Форест»

Быстрый гол Гарри Кейна помог «Тоттенхэму» победить в выездном матче с «Ноттингем Форест» в четвёртом туре Премьер-лиги Англии. Форвард атаковал ворота метров с 23 и с помощью рикошета добился успеха. Спустя тайм он же заработал пенальти и не забил с 11-метровой отметки - Дин Хендерсон выручил. Точку в этой встрече поставил Кейн, замкнув без помех подачу от Ришарлисона, это его 200-й гол в чемпионате Англии.
«Шпоры» победили со счетом 2:0 и делят второе место в таблице.
Протокол игры
|5'Кейн Гарри (0:1)
|81'Кейн Гарри (0:2)
Хендерсон Дин•Уорролл Джо• 58'Кук Стив 56'75' (Фройлер Ремо (75') •Маккена Скотт• 61'Уильямс Неко•Тоффоло Харри•Йейтс Райан75' (Куйяте Шейку (75') • 84'О'Брайен Льюис 73'75' (Авонийи Тайво (75') •Джонсон Бреннан 85'90' (Сарридж Сэм (90') •Гиббс-Уайт Морган•Лингард Джесси69' (Деннис Эммануэль (69')
Льорис Уго•Санчес Давинсон•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор•Перишич Иван74' (Ришарлисон (74') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Бентанкур Родриго90' (Спенс Джед (90') •Кулушевски Деян83' (Биссума Ив (83') •Сон Хын Мин74' (Сессеньон Райан (74') •Кейн Гарри 82'
28 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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