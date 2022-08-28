Уилфрида Заха за последние годы слухи регулярно связывали с топ-клубами Премьер-лиги Англии, но всякий раз он оставался в «Кристал Пэлас». На этот раз трансфер всё-таки может состояться – Заха остаётся на радаре «Челси», о чём на своих страницах рассказывает The Guardian. При этом приоритетным вариантом для «пенсионеров» является Пьер-Эмерик Обамеянг.

Уилфрид Заха пропустил субботний матч «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити» из-за повреждения. В предыдущих же трёх играх чемпионата Англии ивуариец записал на свой счёт три гола.

Портал transfermarkt оценивает 29-летнего Уилфрида Заха в 38 миллионов евро.