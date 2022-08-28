Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Заха остаётся на радаре «Челси» слухи

 
28 Августа 2022 • 20:27 Комментировать

Уилфрида Заха за последние годы слухи регулярно связывали с топ-клубами Премьер-лиги Англии, но всякий раз он оставался в «Кристал Пэлас». На этот раз трансфер всё-таки может состояться – Заха остаётся на радаре «Челси», о чём на своих страницах рассказывает The Guardian. При этом приоритетным вариантом для «пенсионеров» является Пьер-Эмерик Обамеянг.

Уилфрид Заха пропустил субботний матч «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити» из-за повреждения. В предыдущих же трёх играх чемпионата Англии ивуариец записал на свой счёт три гола.  

Портал transfermarkt оценивает 29-летнего Уилфрида Заха в 38 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Уилфрид Заха Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
окончен Астон Вилла 0:1 Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
окончен Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
21:00 · Англия. Премьер-лига
Кейн стал третьим бомбардиром в истории АПЛ
20:56 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва заработал 100-е результативное очко в составе «Манчестер Сити»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Антони подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Геркус считает, что Захарян не перейдёт в «Челси»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Нападающий сборной Голландии подтвердил возможный переход в «Манчестер Юнайтед»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Дубль Кейна позволил «Тоттенхэму» одолеть «Ноттингем Форест» 1
20:27 · Англия. Премьер-лига
​Заха остаётся на радаре «Челси» слухи
20:20 · Англия. Премьер-лига
Кейн отметил очередной голевой юбилей
20:12 · Англия. Премьер-лига
​Маркос Алонсо сказал «нет» Симеоне слухи
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Аякса» - о вероятном трансфере Антони в «Манчестер Юнайтед»: «Всё решают деньги, это грустно»
18:01 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» едва не нанёс первое поражение «Ньюкаслу»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
17:53 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» забил первый гол в сезоне и победил в Бирмингеме
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо травмировался в матче АПЛ
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» покупает Антони за 100 млн евро
Все новости
Рекомендуем