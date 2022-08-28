Кейн отметил очередной голевой юбилей

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился юбилейным голом, поразив ворота «Ноттингем Форест».

29-летний англичанин забил свой 200-й гол в карьере в рамках чемпионатов, отмечает Opta. 186 из 200 мячей были забиты в Английской премьер-лиге, девять – в Чемпионшипе, пять – в третьей английской лиге.

Напомним, что совсем недавно Кейн отметил свой 250-й гол за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Прежде чем стать незаменимым лидером «шпор», форвард набирался опыта в «Лейтон Орьент», «Миллуолле», «Норвиче» и «Лестере».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.