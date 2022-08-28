Ожидается, что «Атлетико» вот-вот объявит о подписании Серхио Регилона, на которого не рассчитывает Антонио Конте в «Тоттенхэме». При этом рулевой «матрасников» Диего Симеоне на левый фланг обороны хотел заполучить Маркоса Алонсо. Как сообщает в социальных сетях журналист Херард Ромеро, аргентинский тренер лично звонил Алонсо, но защитник «Челси» сказал ему «нет». Маркос хочет перейти в «Барселону» и ожидает, что сделка будет закрыта в последние дни трансферной кампании.

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт в понедельник, 29 августа. Команда Диего Симеоне будет играть против «Валенсии» на выезде.