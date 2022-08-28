​Тренер «Аякса» - о вероятном трансфере Антони в «Манчестер Юнайтед»: «Всё решают деньги, это грустно»

Если верить СМИ, «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» смогли договориться о трансфере Антони. За бразильского вингера, учитывая бонусы, «красные дьяволы» якобы заплатят 100 миллионов евро.
Комментарий по поводу этих слухов дал главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер.
«Всё решают деньги… Я думаю, это грустно. Таков наш мир, он очень грустный, и я не одобряю подобных вещей», - сказал Шрёдер, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.
Стоит сказать, что Антони не принимал участия в двух последних матчах «Аякса» в чемпионате Голландии. Вероятно, бразилец мыслями уже находится на «Олд Траффорд».
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