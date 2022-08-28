«Вест Хэм» забил первый гол в сезоне и победил в Бирмингеме

Проигравший три матча кряду «Вест Хэм» начал выбираться из кризиса. В четвёртом туре Премьер-лиги «молотобойцы» гостили у такой же проблемной «Астон Виллы» и в игре без явного фаворита наконец-то победили. В концовке встречи ударом от линии штрафной отличился Пабло Форнальс - 1:0. Примечательно, что этот результативный удар не без помощи рикошета стал первым в сезоне для «Вест Хэма». У этих соперников по три очка в активе.