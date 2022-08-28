Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» забил первый гол в сезоне и победил в Бирмингеме

 
28 Августа 2022 • 17:53 Комментировать
Астон Вилла
0:1
Вест Хэм
окончен

Проигравший три матча кряду «Вест Хэм» начал выбираться из кризиса. В четвёртом туре Премьер-лиги «молотобойцы» гостили у такой же проблемной «Астон Виллы» и в игре без явного фаворита наконец-то победили. В концовке встречи ударом от линии штрафной отличился Пабло Форнальс - 1:0. Примечательно, что этот результативный удар не без помощи рикошета стал первым в сезоне для «Вест Хэма». У этих соперников по три очка в активе.

Протокол игры  
Астон Вилла0:1Вест Хэм
  74'Форнальс Пабло (0:1)
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  58'Конса ЭзриЧамберс КалумДинь ЛюкаСоарес Дуглас 66' (Буэндия Эмилиано ( 66') Камара Бубакар  79'Макгинн ДжонКоутиньо Филиппе 66' (Рамси Джакоб ( 66') Уоткинс ОллиИнгс Дэнни 78' (Бэйли Леон ( 78')
Запасные: Янг ЭшлиАрчер КамеронОльсен РобинИроэгбунам ТимАугустинссон ЛюдвигНакамба Марвелус
Фабьянски ЛукашКерер ТилоЗума КуртКрессуэлл АаронДжонсон Бен 23' (Цоуфал Владимир ( 23') Эмерсон Палмиери 46' (Бенрахма Саид ( 46') Соучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродФорнальс ПаблоСкамакка Джанлука 65' (Антонио Майкл ( 65')
Запасные: Лансини МануэльОгбонна АнджелоКорне МаксвеллКовентри КонорАреола АльфонсДаунс Флинн
28 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
окончен Астон Вилла 0:1 Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
Идет 5 минута Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Аякса» - о вероятном трансфере Антони в «Манчестер Юнайтед»: «Всё решают деньги, это грустно»
18:01 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» едва не нанёс первое поражение «Ньюкаслу»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:53 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» забил первый гол в сезоне и победил в Бирмингеме
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо травмировался в матче АПЛ
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» покупает Антони за 100 млн евро
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Кавазашвили: «Роналду повторяет судьбу Дзюбы» 2
13:12 · Англия. Премьер-лига
Линекер не понимает, зачем «Реал» продал Эдегора 3
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал сумму, какую выделит Гвардиоле на зимние трансферы
12:48 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду 4
11:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что его не устраивает в игре «Манчестер Сити»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Барселоны»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду согласился перейти в «Наполи» 3
11:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Наполи» объяснил, почему Роналду станет проблемой для клуба 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тухель раскритиковал Галлахера за удаление в матче с «Лестером» 4
Все новости
Рекомендуем