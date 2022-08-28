«Вест Хэм» забил первый гол в сезоне и победил в Бирмингеме

Проигравший три матча кряду «Вест Хэм» начал выбираться из кризиса. В четвёртом туре Премьер-лиги «молотобойцы» гостили у такой же проблемной «Астон Виллы» и в игре без явного фаворита наконец-то победили. В концовке встречи ударом от линии штрафной отличился Пабло Форнальс - 1:0. Примечательно, что этот результативный удар не без помощи рикошета стал первым в сезоне для «Вест Хэма». У этих соперников по три очка в активе.
Протокол игры
|74'Форнальс Пабло (0:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти• 58'Конса Эзри•Чамберс Калум•Динь Люка•Соарес Дуглас66' (Буэндия Эмилиано (66') •Камара Бубакар• 79'Макгинн Джон•Коутиньо Филиппе66' (Рамси Джакоб (66') •Уоткинс Олли•Ингс Дэнни78' (Бэйли Леон (78')
Фабьянски Лукаш•Керер Тило•Зума Курт•Крессуэлл Аарон•Джонсон Бен23' (Цоуфал Владимир (23') •Эмерсон Палмиери46' (Бенрахма Саид (46') •Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Форнальс Пабло•Скамакка Джанлука65' (Антонио Майкл (65')
28 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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