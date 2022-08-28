​Коутиньо травмировался в матче АПЛ

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо угодил в лазарет. Бразилец травмировался по ходу воскресного матча четвёртого тура Премьер-лиги против «Вест Хэма». В средине второго тайма Коутиньо понадобилась замена. Вероятно, речь идёт о мышечном повреждении. В ближайшее время бирмингемский клуб наверняка даст какой-то комментарий.

Для Филиппе Коутиньо матч против «Вест Хэма» стал пятым в сезоне 2022/2023. Бразилец до сих пор не открыл счёт результативным действиям.

Напомним, что в «Астон Вилле» Филиппе Коутиньо оказался в начале 2022 года. Бирмингемцы арендовали бразильца у «Барселоны», а затем выкупили права на него.