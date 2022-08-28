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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Коутиньо травмировался в матче АПЛ

 
28 Августа 2022 • 17:29 Комментировать
Астон Вилла
0:1
Вест Хэм
окончен

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо угодил в лазарет. Бразилец травмировался по ходу воскресного матча четвёртого тура Премьер-лиги против «Вест Хэма». В средине второго тайма Коутиньо понадобилась замена. Вероятно, речь идёт о мышечном повреждении. В ближайшее время бирмингемский клуб наверняка даст какой-то комментарий.

Для Филиппе Коутиньо матч против «Вест Хэма» стал пятым в сезоне 2022/2023. Бразилец до сих пор не открыл счёт результативным действиям.

Напомним, что в «Астон Вилле» Филиппе Коутиньо оказался в начале 2022 года. Бирмингемцы арендовали бразильца у «Барселоны», а затем выкупили права на него.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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окончен Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
окончен Астон Вилла 0:1 Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
Идет 5 минута Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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