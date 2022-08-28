«Челси» входил в список клубов, которым СМИ приписывали интерес к звёздному Криштиану Роналду, желающему покинуть «Манчестер Юнайтед». Впрочем, лондонский клуб отказался от португальского форварда.

В материале The Times говорится о том, что руководители «Челси», в частности новый владелец клуба Тодд Боли, хотели подписать Роналду. Но своё слово сказал Томас Тухель – тренер выступил против этой сделки. Отмечается, что своё решение немецкий тренер принял после беседы со своим соотечественником Ральфом Рангником. Последний, как известно, тренировал «Манчестер Юнайтед» на временной основе в прошлом сезоне.