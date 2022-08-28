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​Стало известно, почему «Челси» отказался от Роналду слухи

 
28 Августа 2022 • 16:51 Комментировать

«Челси» входил в список клубов, которым СМИ приписывали интерес к звёздному Криштиану Роналду, желающему покинуть «Манчестер Юнайтед». Впрочем, лондонский клуб отказался от португальского форварда.

В материале The Times говорится о том, что руководители «Челси», в частности новый владелец клуба Тодд Боли, хотели подписать Роналду. Но своё слово сказал Томас Тухель – тренер выступил против этой сделки. Отмечается, что своё решение немецкий тренер принял после беседы со своим соотечественником Ральфом Рангником. Последний, как известно, тренировал «Манчестер Юнайтед» на временной основе в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2022
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