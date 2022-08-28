​«Манчестер Юнайтед» покупает Антони за 100 млн евро

Всё идёт к тому, что вингер Антони в последние дни трансферного окна всё-таки сменит «Аякс» на «Манчестер Юнайтед». Ряд британских СМИ сообщают о достижении договорённости между клубами. Согласно данным The Athletic, сумма сделки составит 100 миллионов евро с учётом бонусных выплат.

22-летний Антони пропустил два последних матча «Аякса». Связано это как раз с вероятным переездом бразильца на «Олд Траффорд».

Всего за «Аякс» Антони провёл 82 официальных матча. На счету бразильца 24 забитых гола и 22 результативные передачи на партнёров.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас возглавляет Эрик тен Хаг, который ранее работал с Антони в «Аяксе».