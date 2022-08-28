Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кавазашвили: «Роналду повторяет судьбу Дзюбы»

 
28 Августа 2022 • 14:57 Комментировать (2)

Как и год назад, Криштиану Роналду может сменить клуб в последние дни трансферного окна. Звёздный 37-летний португалец не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед», но при этом у него имеются проблемы с поиском клуба.  

По поводу ситуации Криштиану Роналду высказался Анзор Кавазашвили, который в своё время играл за «Спартак». Ветеран сравнил положение Роналду с положением, которое было у Артёма Дзюбы в «Зените».

«Очевидно, что в «МЮ» от Роналду хотят избавиться, как этим летом «Зенит» избавился от Дзюбы. Можно сказать, что Роналду повторяет судьбу Дзюбы в «Зените», - высказался Кавазашвили для sport24.

Согласно последней информации, новым клубом Криштиану Роналду может стать «Наполи». Рулевой неаполитанцев Лучано Спаллетти накануне говорил, что он хотел бы поработать с Роналду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Leopoldus
28 Августа 2022 в 15:04
А почему не Ибрагимовича?
Leopoldus
28 Августа 2022 в 15:13
Или в том плане ,что Лучано Спаллетти тренеровал игрока в России по трофеям , топ клубам ,голам и зарплате одного уровня? Врят ли Роналду веберит Наполи , скорее всего Рома - да без ЛЧ в этом году , но интересный состав.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» покупает Антони за 100 млн евро
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Кавазашвили: «Роналду повторяет судьбу Дзюбы» 2
13:12 · Англия. Премьер-лига
Линекер не понимает, зачем «Реал» продал Эдегора 3
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал сумму, какую выделит Гвардиоле на зимние трансферы
12:48 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду 1
11:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что его не устраивает в игре «Манчестер Сити»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Барселоны»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду согласился перейти в «Наполи» 3
11:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Наполи» объяснил, почему Роналду станет проблемой для клуба 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тухель раскритиковал Галлахера за удаление в матче с «Лестером» 3
11:15 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг хочет перейти в «Челси», а не в «Манчестер Юнайтед»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение о будущем Марсьяля
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал трансферную цель с ценником 80 миллионов евро
10:46 · Англия. Премьер-лига
Пакета прибыл в Лондон для трансфера в «Вест Хэм»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Селюк отреагировал на интерес «Челси» к Захаряну 1
Все новости
Рекомендуем