​Кавазашвили: «Роналду повторяет судьбу Дзюбы»

Как и год назад, Криштиану Роналду может сменить клуб в последние дни трансферного окна. Звёздный 37-летний португалец не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед», но при этом у него имеются проблемы с поиском клуба.

По поводу ситуации Криштиану Роналду высказался Анзор Кавазашвили, который в своё время играл за «Спартак». Ветеран сравнил положение Роналду с положением, которое было у Артёма Дзюбы в «Зените».

«Очевидно, что в «МЮ» от Роналду хотят избавиться, как этим летом «Зенит» избавился от Дзюбы. Можно сказать, что Роналду повторяет судьбу Дзюбы в «Зените», - высказался Кавазашвили для sport24.

Согласно последней информации, новым клубом Криштиану Роналду может стать «Наполи». Рулевой неаполитанцев Лучано Спаллетти накануне говорил, что он хотел бы поработать с Роналду.