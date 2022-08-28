Линекер не понимает, зачем «Реал» продал Эдегора

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер недоумевает, зачем мадридский «Реал» продал норвежского полузащитника Мартина Эдегора лондонскому «Арсеналу».

«Я в недоумении. Знаете, почему? Меня сбивает с толку то, что «Реал» отдал Эдегора, зная, что Кроос и Модрич скоро уйдут. Очень странное решение. Как по мне, Мартин - очень талантливый футболист», - передает слова эксперта Sky Sports.

23-летний скандинавский полузащитник выступает за «канониров» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В новом розыгрыше АПЛ Эдегор отметился тремя забитыми мячами в четырех матчах.