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Линекер не понимает, зачем «Реал» продал Эдегора

 
28 Августа 2022 • 13:12 Комментировать (1)

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер недоумевает, зачем мадридский «Реал» продал норвежского полузащитника Мартина Эдегора лондонскому «Арсеналу».

«Я в недоумении. Знаете, почему? Меня сбивает с толку то, что «Реал» отдал Эдегора, зная, что Кроос и Модрич скоро уйдут. Очень странное решение. Как по мне, Мартин - очень талантливый футболист», - передает слова эксперта Sky Sports.

23-летний скандинавский полузащитник выступает за «канониров» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В новом розыгрыше АПЛ Эдегор отметился тремя забитыми мячами в четырех матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Гари Линекер Мартин Эдегор
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Августа 2022 в 13:59
I don't know...
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